Nettuno è troppo forte Godo - pesante ko

(Di domenica 12 maggio 2024)1945 111 (7º)1945: Barbona rf (3/4), Gonzalez Freites 2b (3/5), Bonilla Garcia ss (1/3), Ambrosino cf (0/3), Annunziata 1b (2/4) (Marucci), Trinci c (0/2), Zazza 3b (3/4), Di Persia dh (0/0), Mazzanti lf (1/3).: A. Casadio rf (0/3), Tanesini cf (0/2) (Minghelli Radolovich 0/1), Evangelista dh (1/4), Sabbatani c (1/3), Piumatti 3b (0/1), D. Meriggi lf (1/3), Galli 1b (1/3), Orselli 2b (0/3), Geminiani ss (0/1). Successione:411 023 0 = 11 bv 16 e 0.000 010 0 = 1 bv 4 e 0. Lanciatori: Ciarla (W) rl 6.0 bvc 4 bb 5 so 10 pgl 1.40; Bellucci rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 0 pgl 2.10. Galeotti (L) rl 2.0 bvc 6 bb 3 so 4 pgl 2.10; Freddi rl 4.0 bvc 10 bb 3 so 0 pgl 6.63.è travolta 11-1 in gara1 in casa del ...

Baseball serie a. Godo, sfida da brividi contro la big Nettuno. Trasferta in programma oggi alle 15.30 e 20 - Baseball serie a. Godo, sfida da brividi contro la big nettuno. Trasferta in programma oggi alle 15.30 e 20 - Allo "Steno Borghese" si sfidano nettuno 1945 e Baseball Godo, entrambe al vertice del girone D. Partita cruciale per la vetta e l'accesso ai playoff. Lanciatori di alto livello e grande attesa per un ...

Nettuno Baseball 1945, maglia rosa per le donne contro il Godo - nettuno Baseball 1945, maglia rosa per le donne contro il Godo - In questo fine settimana il nettuno Baseball 1945 affronterà il Godo nel quarto turno del campionato di Serie A e scenderà in campo con la maglia rosa ...

Baseball – Il Nettuno in campo con la divisa rosa per dire no alla violenza sulle donne - Baseball – Il nettuno in campo con la divisa rosa per dire no alla violenza sulle donne - Nel prossimo turno del campionato di serie A girone D, il nettuno 1945 scenderà in campo contro il Godo indossando la divisa di colore rosa per dire no alla violenza contro le donne. "Dedichiamo la se ...