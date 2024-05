Nesima - schiavo della drog - picchia e aggredisce moglie e figli | arrestato 53enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 12 maggio 2024) La ProcuraRepubblica, nell’ambito delle indagini a carico di un catanese 53 enne, indagato per i reati di “maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione”, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Catania l’emissione di un provvedimento cautelare che dispone gli arresti domiciliari, eseguita dai CarabinieriStazione di Catania Piazza Dante. I fatti che hanno originato l’emissionemisura restrittiva, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l’indagato, hanno fatto luce sulle violente e vessatorie poste in essere dall’uomo nei confronti, sua coetanea, nonché del loroo 21enne, all’interno delle mura domesticheloro abitazione nel quartiere di ...