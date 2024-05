Nemo vince l' Eurovision - Vannacci | Il Mondo al Contrario è sempre più nauseante

Roberto Vannacci , come al solito, non le manda a dire. Questa volta a finire nel suo mirino è Nemo , il cantante vincitore dell’Eurovision 2024. Si tratta del primo artista di genere non binario a vincere la competizione canora. “Il mondo al ...

