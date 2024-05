Nemo ha rotto il premio - caos dopo la premiazione dietro le quinte dell' Eurovision

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Lo svizzerocon "The Code", pezzo sulla sua identità non binaria, vince l'edizione 2024 diSong Contest mettendo d'accordo le giurie e il televoto. "Spero in pace, unità e dignità per tutte le persone", è il messaggio del vincitore alzando al cielo il microfono di cristallo appena conquistato. Niente da fare per Angelina Mango che,la vittoria ad "Amici" e quella al Festival di Sanremo, non riesce ad inanellare il terzo successoa sua giovane carriera fermandosi al 7° posto alla Malmo Arena: era quartail votoe giurie che non le hanno mai assegnato il massimo dei punti. Inguainata in una tuta nera con inserti in rosso, accompagnata da 5 ballerine, la cantautrice ha portato All'una versione accorciata de "La noia", brano ...