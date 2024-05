Lo aveva detto pochi giorni fa, DOPO la vittoria del suo primo tricolore in carriera, il ventesimo nella storia del club. Federico Dimarco ha mantenuto la promessa e si è tatua to il trofeo dello scudetto della seconda stella appena conquistato ...

Nemo dopo la vittoria all’ESC rompe il trofeo e si fa male al dito: “Ho anche violato il regolamento” - Nemo dopo la vittoria all’ESC rompe il trofeo e si fa male al dito: “Ho anche violato il regolamento” - Nemo dopo aver vinto l’Eurovision Song Contest 2024 ha rotto il trofeo sul palco della Malmo Arena. In conferenza stampa ha raccontato di essersi ferito a un dito durante l’ultima performance. Ha poi ...

Germani Brescia torna ai playoff: obiettivo Scudetto dopo un anno di assenza - Germani Brescia torna ai playoff: obiettivo Scudetto dopo un anno di assenza - La Germani Brescia torna ai playoff con l'obiettivo di puntare allo Scudetto, dopo una stagione importante e un terzo posto storico. Massima attesa per la post-season, con il roster al completo e la d ...

Sofia Ferrari si riscatta nel circuito Under 14 Alfano riporta al Cus il trofeo Kinder Sport - Sofia Ferrari si riscatta nel circuito Under 14 Alfano riporta al Cus il trofeo Kinder Sport - Nell’ultima prova stagionale del circuito Under 14, valida per il campionato nazionale GPG, ennesima conferma per la promessa cussina Sofia Ferrari, che nella categoria giovanissimi (2012) ottiene l’o ...