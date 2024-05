Ndoye - il primo gol è una firma indimenticabile | Che attes - felice per me e per la squadra

(Di domenica 12 maggio 2024) L’oracolo Thiago colpisce ancora. "Ci farà gioire", disse a proposito di Dan, dopo la doppia occasione fallita a Frosinone nei minuti finali, con tanto di traversa. Sembrava una difesa a spada tratta del calciatore. Ma Thiago non sbaglia una mossa. Dentro Odgaard: assist, proprio per, che schierato a sinistra al posto di un Saelemaekers nominato giocatore del mese di aprile dalla Lega Calcio serie A, al minuto 9 deltempo trova la rete di testa sovrastando Di Lorenzo. E’ il gol da tre punti che può significare Champions League, qualora questa sera la Roma oggi non batta l’Atalanta a Bergamo. "Sono. Lavoro e ho sempre lavorato per lae a maggior ragione sono contento oggi che ho trovato un gol importante per il gruppo", racconta lo svizzero. Mancava quasi solo ...

(Adnkronos) – Il Bologna è sempre più vicino all'impresa di conquistare un posto in Champions League. I felsinei vincono 2-0 in trasferta sul campo del Napoli e salgono momentaneamente al terzo posto in classifica con 67 punti, scavalcando di una ...

