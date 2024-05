Napoli - preso il piromane che terrorizzava ristoranti e residenti al centro storico | è un clochard 29enne

(Di domenica 12 maggio 2024) Avrebbe appiccato il fuoco agli ombrelloni deitra Santa Brigida e via Verdi.dai carabinieri in Galleria Umberto.

L’invasione di bar e ristoranti: "Un regolamento per bloccarli. Noi tra i primi in Italia a vararlo" - L’invasione di bar e ristoranti: "Un regolamento per bloccarli. Noi tra i primi in Italia a vararlo" - L’assessore Bettarini fa il punto sulle attività di somministrazione nel centro storico "Ampliate anche le vie a vocazione commerciale storica. Il turismo è una risorsa ma va gestita".