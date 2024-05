Napoli-Conte accellerata di De Laurentiis dopo una fase di stallo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 12 maggio 2024) Il presidente Deaccelera la trattativa per portareal- Il numero uno delè vuole voltare pagina.– Il futuro della panchina delpotrebbe definirsi nelle prossime ore. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il presidente Aurelio Desarebbe intenzionato ad accelerare i contatti per portare Antonionel capoluogo campano. “Nei giorni scorsi i contatti con il salentino si sono riaccesiunadi“, si legge su CM.it.: Accelerata di DeAlla base della nuova accelerazione del numero uno azzurro ci sarebbe la delusione per il brutto ko contro il ...