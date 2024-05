Come se a 37 anni facesse un nuovo esordio in ogni partita, in attesa del momento di chiudere la carriera . Rafa el Nadal è torna to a giocare e a vincere al Masters 1000 di Madrid dopo essere sceso nuovamente in campo praticamente da una settimana (a ...

Nadal, è quasi addio alla "sua" Roma ma scappa dalla festa - Rafa battuto da Hurkacz che aveva già messo fine alla carriera di Federer: "Ultima volta qui Al 98% sì, ma..."

INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA: NAPOLITANO VA AVANTI, OUT ARNALDI E NARDI. TIFOSI OMAGGIANO NADAL - Un'altra grandissima giornata al foro italico di Roma, gli Internazionali BNL d'Italia continuano ad attirare sempre più persone. Superato oggi il record di biglietti venduti per una singola edizione

ATP Roma, Nadal steso in due set da Hurkacz. Addio triste di una leggenda - Come con Federer a Wimbledon, è il polacco il "killer" del maiorchino in quel di Roma: troppo ampio il gap tra i due A win to remember @HubertHurkacz takes out 10-time champ nadal in the Spaniards' ex