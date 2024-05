(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 – Circa 45 milioni di euro. È questo il tesoretto che Palazzo Vecchio ha raccolto nel 2023 grazie alle attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti., ma non solo. Nel report sulleamministrative e l’utilizzo deidel ministero dell’Interno, pubblicato pochi giorni fa e basato sui dati forniti dal Comune di, la voce apiù pesante è quella deidelle contravvenzioni per la violazione del codice stradale. Ovvero, una Ztl ’bucata’, un parcheggio davanti a un divieto di sosta, e via dicendo. Si tratta di 26 milioni di euro entrati nelle casse del Comune (erano 23 nel 2022), contro i circa 18 milioni arrivati delleper il superamento dei limiti di velocità fatte ...

L’AGCM ritiene ingiustificata la tariffa aggiuntiva che le società di noleggio addebitano al cliente per la gestione di multe e mancati pagamenti. addebiti diretti sulla carta di credito, a cui il cliente non ha mai potuto opporsi.... Leggi tutto

L'Antitrust ha sanzionato per oltre 18 milioni di euro complessivi le imprese di autonoleggio Avis Budget Italia, Hertz Italiana, Centauro Rent a Car Italy, Green Motion Italia, Noleggiare e Drivalia Leasys Rent per clausole vessatorie. Secondo ...

Multe a Firenze, il bilancio sorride. Tante sanzioni da autovelox. I proventi Tutti reinvestiti - multe a Firenze, il bilancio sorride. Tante sanzioni da autovelox. I proventi Tutti reinvestiti - Il report del ministero dell’Interno promuove Palazzo Vecchio: l’incasso viene investito in infrastrutture, manutenzione ed educazione stradale ...

Vigile urbano per strada a piedi a Vigevano si torna al passato - Vigile urbano per strada a piedi a Vigevano si torna al passato - Il comandante Calcaterra: «Vogliamo presidiare meglio il territorio ce lo chiedono i cittadini». A un sindacato non piace l’idea: meglio le pattuglie ...

Vignali: “Le multe sono servite per fare cassa e non per investimenti” - Vignali: “Le multe sono servite per fare cassa e non per investimenti” - "Il “corrispettivo” sulle multe sia da righe blu emesse dagli ausiliari sia da varchi elettronici che viene assegnato a infomobility, sulla base del contratto stipulato nel 2022, è servito più a fare ...