MotoGP - GP Catalogna 2024 | programm - da -e, orari e diretta tv

(Di domenica 12 maggio 2024) Latorna in terra catalana per la prima volta dai test pre stagionali, per disputare il Gran Premio di. Sulla pista di Barcellona, andrà in scena il sesto appuntamento del motomondiale della stagione. Sono numerosi i piloti spagnoli in griglia, primo tra tutti l’attuale leader del mondiale Jorge Martin, ma anche i fratelli Marquez o il rookie fino ad ora protagonista Pedro Acosta. Si scenderà in pista tra il 24 e il 26 di maggio, con due settimane di stop tra l’appuntamento del Gran Premio di Francia e quello catalano. Il venerdì 24 saranno le prove libere 1 a rompere il ghiaccio alle 10:45, con i piloti che poi torneranno in pista alle 15:00 per il pre qualifiche. Sabato 25 si aprirà con l’ultima sessione di prove libere, ina per 10.10, seguite immediatamente dalle qualifiche, con il Q1 ...