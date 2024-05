MotoGP - Dorna risponde sui regolamenti 2027 | Incoreggeranno una nuova innovazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Lasta per vivere un’importante fase di transizione che la porterà fino al, stagione in cui verranno introdotte delle vistose novità regolamentari con l’obiettivo di garantire più sicurezza, sostenibilità e ovviamente dello spettacolo. Tra le principali modifiche spiccano i nuovi propulsori, che passeranno da una cilindrata di 1000 a 850 cm3, le limitazioni sull’aerodinamica, sul peso delle moto (che saranno più leggere) e un aggiornamento sul sistema delle concessioni. Un cambiamento che non sembra entusiasmare granché gli addetti ai lavori (piloti in primis, almeno in questa prima fase sommaria), spiegato nella giornata di ieri durante il sabato del GP della Francia, dove si è svolta a Le Mans una conferenza stampa straordinaria a cui hanno preso parte Carmelo Ezpeleta (CEO di, attuale proprietario della ...