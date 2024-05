MotoGP | Acosta si impone nel warm-up di Le Mans - Bagnaia non spinge Rischio pioggia alto

(Di domenica 12 maggio 2024) Pedrofa suo il-up del GP della Francia, quinto appuntamento del Motomondiale 2024 in scena oggi a Le. Il piccolo fenomeno della KTM, in una pista che presto potrebbe accogliere la, ha utilizzato la doppio gomma soft in vista di una gara che sarà sicuramente contrassegnata dalle condizioni atmosferiche. Ma andiamo con ordine.Il “Rookie meraviglia” ha segnato un crono di 1:31:520, regolando con +0.170 Jack Miller, secondo davanti a Fabio Quartartararo (Yamaha), terzo a +0.244. Con la media sul davanti si è poi accomodata in quarta posizione la Gresini di Marc Marquez (+0.244) precedendo Franco Morbidelli (Yamaha), quinto in +0.257 e Francesco(Ducati Lenovo). Il detentore del titolo, reduce dalla davvero sfortunata Sprint di ieri, ha montato anche lui la doppia soft non ...

Un warm-up più corto del previsto quello del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. A poco meno di un minuto dalla fine viene sventolata la bandiera rossa per la caduta di Pedro Acosta in curva 7: lo spagnolo della KTM è rotolato addosso al ...

Una domenica complicata per Pedro Acosta . Il “Rookie meraviglia” si è infatti dovuto accontentare solo della decima piazza in occasione del GP della Spagna, appuntamento numero quattro del moto mondiale 2024 di moto GP , rendendosi artefice di una ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.54 La nostra DIRETTA LIVE del warm-up finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento Alle 14 con la gara . 9.53 Acosta chiude quindi in testa questo warm-up che potrebbe essere inutile, vista ...

Advantage Acosta ahead of French GP - Advantage acosta ahead of French GP - The Spaniard was the quickest rider on Sunday morning ahead of Miller and home hero Quartararo with Viñales suffering a crash ...

MotoGP | Le Mans, Warm-Up: doppietta KTM con Acosta e Miller - MotoGP | Le Mans, warm-up: doppietta KTM con acosta e Miller - In un warm-up disputato con la pista asciutta ma con una temperatura decisamente più bassa rispetto a ieri si mettono in evidenza le RC16 con il rookie acosta davanti a Miller. Terzo stupisce Quartara ...

MotoGP: Acosta si impone nel warm-up di Le Mans, Bagnaia non spinge. Rischio pioggia alto - MotoGP: acosta si impone nel warm-up di Le Mans, Bagnaia non spinge. Rischio pioggia alto - Pedro acosta fa suo il warm-up del GP della Francia, quinto appuntamento del Motomondiale 2024 in scena oggi a Le Mans. Il piccolo fenomeno della KTM, in ...