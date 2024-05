Motocross Simone Mancini ci ha preso gusto | vince anche il GP di Galizia dell’EMX125

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 12 maggio 2024) Il 2007 cingolanoil Gp in Spagna grazie a due secondi posti nelle due m, davanti al connazionale Bellei. “Dobbiamo ripeterci in Francia la settimana prossima” CINGOLI, 12 maggio 2024 –il suo secondo Gran Premio nel Campionato Europeo diEMX125. Il classe 2007 cingolano del Fantic Team, infatti, oggi, domenica 12 maggio, si è aggiudicato il GP dia Lugo, in Spagna.ha superato la concorrenza del connazionale Bellei su KTM e del lituano Ozolins su Gas Gas, arrivando al secondo posto sia in gara 1 che in gara 2. Intervistato dalla rivista sportiva “Magazine 1971?,ha subito fissato il prossimo obiettivo. “Adesso come facciamo? Uno-due tricolore ...