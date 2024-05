Moto3 - GP Francia 2024 | risultati e ordine di arriv - trionfa Alonso

(Di domenica 12 maggio 2024) Sul circuito di Le Mans va in scena la gara divalida per il Gran Premio di. Al viascatta dalla pole position, ma Holgado e Munez firmano una partenza migliore e scattano in testa. Nel corso dei primi giriperde il podio provvisorio con Veier che lo sorpassa, con lo spagnolo che si ritrova a difendersi da Piqueras. Dopo circa metà gara, i tempi si abbassano, con Rossi che scavalcaper la quarta piazza, solo per poi cadere in Curva 11 poco dopo dopo un contatto con Munoz. Lo spagnolo viene punito con un doppio long lap, mentre in testa infuria la lotta per la prima piazza. Holgado viene superato da Veier, ma ritrova subito la testa della classifica. Munoz li infila entrambi, ma è costretto al primo long lap e rientra a centro gruppo. Veier si riprende la prima ...

