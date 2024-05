Morto a due mesi dal trapianto l’uomo con un rene di maiale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 12 maggio 2024) Il primo uomo sottoposto a undidigeneticamente modificato, Richard “Rick” Slayman, è deceduto duedopo l’intervento. L’ospedale generale del Massachusetts, dove è stato effettuato l’impianto, ha dichiarato di non avere alcuna indicazione che la causa del decesso sia direttamente collegata al. L’intervento, riportato dal Guardian, rappresentava una speranza innovativa nella medicina dei trapianti, soprattutto per coloro in lista d’attesa per un organo umano. I chirurghi avevano inizialmente stimato che ildiavrebbe potuto durare almeno due anni nel corpo del paziente. Tuttavia, ieri, la famiglia di Slayman e l’ospedale hanno confermato la sua morte. I trapianti di organi geneticamente modificati I trapianti ...