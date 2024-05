Morto a 98 anni Roger Corman - mitico produttore e regista ‘re dei B-movie

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – E'a 98, il"re dei B-", leggendario per la sua rapidità nel realizzare i film (sei/sette l'anno, alcuni in meno di due giorni), che ha dato impulso alla carriera di giovani talenti non ancora affermati (molti dei quali protagonisti del rinnovamento del cinema statunitense) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.