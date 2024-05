Morto a 98 anni Roger Corman - mitico produttore e regista ‘re dei B-movie

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – E'a 98, il"re dei B-", leggendario per la sua rapidità nel realizzare i film (sei/sette l'anno, alcuni in meno di due giorni), che ha dato impulso alla carriera di giovani talenti non ancora affermati (molti dei quali protagonisti del rinnovamento del cinema statunitense)