Morto a 98 anni Roger Corman - mitico produttore e regista ' re dei B-movie

(Di domenica 12 maggio 2024) Los Angeles, 12 mag. - (Adnkronos) - E'a 98, il"re dei B-", leggendario per la sua rapidità nel realizzare i film (sei/sette l'anno, alcuni in meno di due giorni), che ha dato impulso alla carriera di giovani talenti non ancora affermati (molti dei quali protagonisti del rinnovamento del cinema statunitense) come Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Paul Bartel, Monte Hellmann, Jack Hill, John Sayles, James Cameron, Joe Dante, Jonathan Demme, Jack Nicholson, Robert De Niro, Ellen Burstyn, tanto da formare una factory, una vera e propria 'scuolaiana'. Il cineasta statunitense, considerato un gigante del cinema indipendente, che nel 2009 aveva ricevuto ...