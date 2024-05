Monterosi-Potenza oggi in tv | data - orario e diretta streaming playout Serie C 2023 2024

(Di domenica 12 maggio 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per l’andeidel campionato italiano di. La compagine campana, dopo un’incredibile, rimonta, si ritrova ad avere un’ultima chance per restare in questa categoria e cercherà di sfruttarla al massimo. La formazione lucana, dal suo canto, dopo aver sognato la qualificazione ai playoff per una parte della stagione, è costretta a lottare ancora per restare inC. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 maggio alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 251. RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

MONTEROSI-POTENZA, SCONTRO AL CARDIOPALMA - monterosi-potenza, SCONTRO AL CARDIOPALMA - De Giorgio ritrova Schiattarella. Saranno 850 i tifosi presenti al “Bonolis” di Teramo. Scazzola: «Il Monterosi è una squadra in salute» | Attualità, Basilicata, Blog ...

Calcio: domani i play out, i tifosi 'spingono' il Potenza - Calcio: domani i play out, i tifosi 'spingono' il Potenza - La 'spinta' dei tifosi della curva Ovest alla viglia della trasferta di Teramo - dove domani il Potenza affronterà il Monterosi nella gara di andata dei play out del girone C della serie C - ha caratt ...