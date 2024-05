Montenegro-Italia pallamano oggi in tv | orario playoff Mondiali 2025 - dove vederl - streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024): dopo la gara di Conversano di tre giorni fa, che ha visto gli azzurri imporsi con lo score di 32-26, nell’andata del terzo e ultimo turno delle Qualificazioni aimaschilidi, è tempo di tornare in campo per il match di ritorno. La sfida si sposta allo Sportski centar Mora?a di Podgorica,gli uomini del dt Riccardo Trillini saranno attesi da una vera e propria bolgia. Andrea Parisini e compagni dovranno mostrare quindi voglia di difendere il vantaggio acquisito nel duello giocato in Puglia, ma non solo: serviranno volontà di reggere dal punto di vista fisico e capacità di non rinunciare ad attaccare per cercare di “bagnare le polveri” a una squadra che vorrà in tutti i modi provare a ribaltare la situazione. “Ho grande fiducia nel ...