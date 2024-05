Montanari sul Nove | Roccella? Macché censura - solo una sana contestazione Con i suoi atti lei cambia la vita di molti | dovremmo anche tacere?

(Di domenica 12 maggio 2024) “Io credo che i giovani abbiano fatto bene a contestare alla”. Tomasoad ‘Accordi&Disaccordi’, in onda sabato sera sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, non ha dubbi: nessunanei confronti della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del governo Meloni Eugenia, mauna sacrosanta. “Lo dico senza mezzi termini e credo che il mantra ‘bisogna permettere a tutti di parlare’ sia una posizione astratta che non tiene conto del contesto reale. – ha premesso il rettore dell’Università per stranieri di Pisa – È un ministro della Repubblica che può parlare ovunque. C’è una sproporzione enorme fra il potere di parola di questo governo, che controlla la ...

La frase sui fascisti che devono tornare nelle fogne? “Comincio a pentirmi perché le fogne sono un’infrastruttura civile importante. Senza le fogne non si può vivere, mentre il fascismo è un cancro” . Tomaso Montanari ad ‘Accordi&Disaccordi’, in ...

Sul Nove torna l’attualità con il talk di approfondimento “ Accordi&Disaccordi ” condotto da Luca Sommi . Sabato 11 maggio alle 21.25 saranno ospiti Rula Jebreal , in collegamento da New York, il direttore di Libero Mario Sechi e il rettore ...

