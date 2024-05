Modena - ragazza di 12 anni vittima di abusi sessuali | Gli autori sono due minorenni

(Di domenica 12 maggio 2024) Unadi 12è statadifra le mura di casa. È quanto accaduto in provincia die, come riportato dalla stampa locale, i presuntidue giovani poco più grandi di lei, di età compresa fra i 15 e i 16. L’allarme è scattato dalle segnalazioni alle forze dell’ordine e al pronto soccorso, dove lasi è recata dopo la violenza sessuale. La vicenda si è consumata all’interno dell’abitazione della, che aveva invitato a casa i due ragazzini insieme a un’amica. La famiglia della giovane sporgerà denuncia e con questa partiranno le indagini. A supporto della 12enne siattivati i servizi di sostegno psicologico. L'articolo ...

Ragazzina di 12 anni violentata da due minorenni, li aveva invitati a casa per stare insieme a un'amica - Ragazzina di 12 anni violentata da due minorenni, li aveva invitati a casa per stare insieme a un'amica - Una violenza sessuale fra minorenni, avvenuta fra le mura di casa. Sono questi i contorni di una vicenda avvenuta nel Modenese è che ha come vittima una ragazzina di 12 anni e, come riporta ...

Modena, abusi sessuali su una ragazzina di 12 anni. Invita a casa due amici, “le avance poi lo stupro” - modena, abusi sessuali su una ragazzina di 12 anni. Invita a casa due amici, “le avance poi lo stupro” - modena - Una violenza sessuale fra minorenni, avvenuta fra le mura di casa. Sono questi i contorni di una vicenda avvenuta nel Modenese è che ha come vittima una ragazzina di 12 anni e, come riporta ...

Abusi sessuali su una 12enne nel Modenese da parte di due ragazzini, la segnalazione dall’ospedale - Abusi sessuali su una 12enne nel Modenese da parte di due ragazzini, la segnalazione dall’ospedale - Una violenza sessuale fra minorenni, avvenuta fra le mura di casa. Sono questi i contorni di una vicenda avvenuta nel Modenese è che ha come vittima una ragazzina di 12 anni e, come riporta la stampa ...