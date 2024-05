Mo | Ocha - ' agenzie Onu senza cibo a partire da domani'

Lo Iuav sarà capofila nella ricostruzione di Gaza, distrutta dalle bombe d’Israele - Lo Iuav sarà capofila nella ricostruzione di Gaza, distrutta dalle bombe d’Israele - Importante accordo sottoscritto dall’ateneo con l’Onu e già operativo. Il rettore Albrecht: «Scelti per l’esperienza già maturata in Siria» ...

Guerra, ultime notizie. Video su ostaggio di Hamas. Poi l'annuncio: «Morto in un raid israeliano» - Diverse esplosioni sono state registrate ieri sera a Kharkiv ed è stato annunciato un allarme aereo in città e nella regione. Washington ha criticato Tel Aviv per l'uso delle armi americane a Gaza ma

Rapporto Usa sulle armi a Israele: "Potrebbero averle usate violando il diritto internazionale". Tel Aviv ordina nuove evacuazioni a Rafah - Secondo l'amministrazione Biden è "ragionevole ritenere" che le armi fornite dagli Stati Uniti siano state utilizzate dalle forze israeliane a Gaza in modi "incoerenti"