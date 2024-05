Mo | Idf intensifica bombardamento campo profughi di Jabalia

(Di domenica 12 maggio 2024) Tel Aviv, 12 mag. (Adnkronos) – Al Jazeera riferisce che l’esercito israeliano hato i bombardamenti deldi, nel nord di Gaza , distruggendo case residenziali e attaccando centri di evacuazione. Secondo l’emittante del Qatar, Israele ha preso di mira ilcon i droni e diversi palestinesi sono stati uccisi e feriti. Non è stato ancora fornito un numero esatto delle vittime. La notizia è confermata anche dall?agenzia di stampa palestinese Wafa. L'articolo CalcioWeb.

