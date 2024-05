Minghi contro l’Eurovision | Nefandezze Vince uno con la gonna

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 12 maggio 2024) Pensavate che le polemiche e le critiche alSong Contest fossero archiviate con la fine dello show? E invece no. Ieri notte Amedeoha pubblicato una serie di storie in cui ha dichiarato che più che Eurovision, quello a Malmo era Sodoma e Gomorra. Il cantautore italiano se l’è presa con la performance della Finlandia e con la gonnellina di Nemo, il vincitore.ha dichiarato che la Rai non dovrebbe trasmettere certe. L’artista ha poi fatto i complimenti alla carica di Angelina, un po’ meno alla sua canzone. Qualcuno dica ad Amedeo che alc’erano pezzi sulla Madonna e Madre Teresa, esibizioni e brani classici come quello di Israele, della Serbia o della Francia. Quindi se lui ha notato la gonnella e se questa l’ha infastidito io fossi in lui una domanda me ...