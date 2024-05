Milanmania | pagherà Pioli per tutti Ma le colpe non sono solo sue|Primapagina

(Di domenica 12 maggio 2024) 2024-05-12 12:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Finalmente una vittoria, dopo 6 gare senza successo. Una vittoria arrivata in tranquillità, senza la paura di pareggiarla nel finale: questa dovrebbe essere la normalità, ma purtroppo nell’ultimo periodo è diventata quasi un’anomalia. Dispiace che il ciclo distia finendo con un’atmosfera surreale allo stadio, quando il Milan gioca in casa, però la protesta civile dei tifosi è condivisibile e cerca di stimolare l’ambizione nel Club. Il tecnico ha lasciato fuori diversi giocatori importanti contro il Cagliari, buona parte dello zoccolo duro di questa squadra. Calabria, che è il capitano, Tomori che è il titolarissimo in difesa, oltre alla catena di sinistra composta da Theo Hernandez e da Leao. Credo sia stato un segnale voluto da parte di ...

Un film dell`orrore in piena regola. Lecco sempre più vicino al ritorno in Serie C e protagonista in negativo di un 2023/2024 fin da subito...

Lazio, festa per lo scudetto del 1974: celebrati gli eroi - Lazio, festa per lo scudetto del 1974: celebrati gli eroi - Il popolo della Lazio fa festa celebrando in grande stile i 50 anni dalla conquista del primo storico scudetto, vinto il 12 maggio 1974 Il popolo della Lazio fa festa celebrando in grande stile i 50 a ...

Tennis, Djokovic eliminato dopo la borraccia in testa: "Ero senza equilibrio" - Tennis, Djokovic eliminato dopo la borraccia in testa: "Ero senza equilibrio" - Si ferma al terzo turno la corsa di Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia, torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in ...

TJ - JUVENTUS-SALERNITANA 0-1 - Clamorosa accelerazione di Chiesa ma Vlahovic sbaglia ancora - TJ - JUVENTUS-SALERNITANA 0-1 - Clamorosa accelerazione di Chiesa ma Vlahovic sbaglia ancora - 8' - TRAVERSA CLAMOROSA DI VLAHOVIC! Pallone recuperato da Cambiaso con una magia che parte e serve subito Vlahovic. Questa volta il serbo calcia subito e prende nettamente la traversa dopo il tocco ...