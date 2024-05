Milan - Sacchi | Il prossimo allenatore deve essere uno stratega Su Sarri …

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan , ha fatto il punto sulla ricerca del nuovo tecnico in casa rossonera. Ecco su chi punterebbe lui

Panchina Milan , l’ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha dato un consiglio a Gerry Cardinale: prendi Maurizio Sarri per aprire un ciclo… Il casting non è chiuso. Nonostante negli ultimi giorni il nome di Sergio Conceicao sia salito al primo posto ...

Sacchi , ex allenatore del Milan , ha scritto un lungo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'. Argomento l'ennesima impresa di Carlo Ancelotti

Sacchi: "Maradona mi chiese di venire al Napoli. Gli risposi testuali parole" - sacchi: "Maradona mi chiese di venire al Napoli. Gli risposi testuali parole" - Intervenuto al Salone del Libro di Torino per presentare il suo nuovo libro, Arrigo sacchi ha ricordato il suo arrivo al milan: "Berlusconi mi vide per caso. Loro avevano comprato 5 calciatori per rin ...

Mercato Milan, Sacchi consiglia: «Il nuovo allenatore deve essere lui!». Le parole dell’ex tecnico rossonero sulla situazione - Mercato milan, sacchi consiglia: «Il nuovo allenatore deve essere lui!». Le parole dell’ex tecnico rossonero sulla situazione - Arrigo sacchi, al termine di un evento al Salone del Libro di Torino, ha parlato ai media presenti del possibile nuovo allenatore del milan e del mercato rossonero. Ecco le sue dichiarazioni: PAROLE – ...

