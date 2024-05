Milan - Repubblica | spunta il nome di Mauricio Pochettino per il post-Pioli

(Di domenica 12 maggio 2024) Con l’addio di Stefanoormai scritto, ilcontinua a guardarsi intorno alla ricerca del sostituto. Nelle ultime settimane si sono susseguiti tanti nomi, da Conceicao a De Zerbi, passando per Van Bommel e Lopetegui (ora tramontato). Secondo quanto riportato da, un altro allenatore che ilsta valutando è. Ex Tottenham e Psg e attualmente alla guida del Chelsea, a fine stagione potrebbe separarsi dai Blues, magari per ripartire proprio dal club rossonero. Al momento non c’è nulla di concreto, ma si tratta solo di un sondaggio. Non è da escludere tuttavia che la società rossonera decida di puntare su un profilo come, specialmente per il suo “curriculum europeo”. SportFace.

