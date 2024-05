Milan - Pulisic meglio di Kaka

IL TABELLINO Milan-Cagliari 5-1 MARCATORI: 36` Bennacer (M), 59` Pulisic (M), 63` Nandez (C), 74` Reijnders (M), 83` Leao (M), 87` Pulisic (M)....

Uno schiaffo per mandare in archivio oltre un mese senza vittorie. Una cinquina ben assestata che significa Supercoppa Italiana. Il Milan difende l’argento: argento vivo, questa volta. Seppur, ancora, nel rumoroso silenzio della Curva ("Noi ...

