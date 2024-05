Milan - manita benedetta Pioli manca la rivoluzion - Pulisic accende la goleada

(Di domenica 12 maggio 2024) Uno schiaffo per mandare in archivio oltre un mese senza vittorie. Una cinquina ben assestata che significa Supercoppa Italiana. Ildifende l’argento: argento vivo, questa volta. Seppur, ancora, nel rumoroso silenzio della Curva ("Noi pretendiamo e meritiamo una società forte e vincente", il messaggio). Fa rumore lae di, invece. Scelte pesanti, su tutte le esclusioni di Leao (che poi entra e rompe il digiuno) e Theo Hernandez: non succedeva da più di un anno. Questione di gamba: "Chi ha giocato di più ha dato tanto e non è nel momento migliore, chi ha giocato meno è sia fisicamente che mentalmente più libero. Col Genoa avevamo approcciato male, serviva più energia", la spiegazione del tecnico che, sulle spalle, ha sempre più sulle spalle il peso dei nomi di Conceicao e Fonseca. I rossoneri inizialmente ...

