Milan - l’ammonizione contro il Cagliari pesa | il centrale salterà il Torino

(Di domenica 12 maggio 2024) Ilbatte il, ma perde per squalifica un'importante pedina in difesa. Illa trasfertail

Due le partite andate in scena questa sera per il 36° turno del campionato di Calcio di Serie A 2023-2024. Alle ore 18.00 allo Stadio Diego Armando Maradona , il Napoli affrontava il Bologna . Successo esterno dei rossoblu che con questa ...

Cerca il sorpasso e un quarto posto che rimarrebbe tale fino a fine stagione – mancano 180’ – il Sassuolo Femminile, oggi alle 15 all’Arena di Milano contro l’Inter . Cornice suggestiva, chissà quanto in gradi di esaltare l’altra metà del cielo ...

FIORE-MONZA, Precedenti in equilibrio: le statistiche - FIORE-MONZA, Precedenti in equilibrio: le statistiche - Queste le statistiche più curiose sul match tra Fiorentina e Monza, pubblicate dalla Lega Serie A: Perfetto equilibrio nelle tre sfide tra Fiorentina e Monza in Serie A TIM: pareggio 1-1 ...

Atalanta-Roma, dove vedere la partita in tv: gli orari - Atalanta-Roma, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Atalanta e Roma si gioca domenica 12 maggio alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ...

Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Dopo l’1-1 della gara d’andata dello scorso 7 gennaio, Atalanta e Roma potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 201 ...