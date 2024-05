Milan-Cagliari - Zappa | Il 5-1 è esagerato Siamo stati in partita fino a …

Milan-Cagliari, Zappa: «Abbiamo parlato negli spogliatoi. 5-1 esagerato» - milan-cagliari, zappa: «Abbiamo parlato negli spogliatoi. 5-1 esagerato» - «Sicuramente siamo entrati con l'atteggiamento giusto: il 5-1 è un po' esagerato. L'avevamo riaperta, siamo stati in partita per tutto il primo tempo», afferma zappa dopo milan-cagliari.

Il Milan non fa sconti: 5-1 al Cagliari e secondo posto blindato. Doppietta di Pulisic, segnano anche Bennacer, Reijnders e Leao

A San Siro non c'è più il clima festante che aveva accompagnato il Milan fino ad aprile. La Curva Sud continua il suo sciopero e assiste al successo del Diavolo contro il ...

Moviola Milan Cagliari, promosso a pieni voti l'arbitro Sozza: le pagelle dei quotidiani sportivi di questa mattina

Giudizi positivi dai quotidiani sportivi sulla direzione arbitrale di Sozza in Milan ...