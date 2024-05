Milan-Cagliari - Reijnders | Vittoria necessaria L’anno prossimo spero …

Milan e Leao svegliati dal pugno duro di Pioli - Milan e Leao svegliati dal pugno duro di Pioli - Il tecnico manda in panchina i big. Manita del Milan: ritrova la vittoria che può blindare il secondo posto ...

Atalanta-Roma: spareggio per la Champions che la Juve spera di blindare. Il Milan strapazza il Cagliari e il Bologna espugna Napoli - Atalanta-Roma: spareggio per la Champions che la Juve spera di blindare. Il Milan strapazza il Cagliari e il Bologna espugna Napoli - Domenica decisiva per l'ingresso in Champions: il big match è a Bergamo mentre la Juve spera di blindarla contro la Salernitana e il Bologna la ipoteca vincendo a Napoli. Il Milan risponde all'Inter c ...

Milan Cagliari, 5-1: per i rossoblù salvezza sempre più lontana - Milan Cagliari, 5-1: per i rossoblù salvezza sempre più lontana - La partita è tutt'altro che spettacolare a San Siro. Il Cagliari perde brutalmente e la salvezza è sempre più lontana.