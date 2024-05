Mia Martini | le dicerie - la depression - l’amore I momenti bui che hanno segnato la vita dell’artista

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 12 maggio 2024) Il 12 Maggio 1995 moriva Mia. Un breve excursus deibui chelaIl 12 maggio del 1995 ci lasciava Mia, per gli affetti più cari Mimì o come, ancora oggi, la chiama la sorella Loredana Bertè. Icona della musica leggera italiana e artista di grande talento e spessore, Mianon ha avutofacile sia come donna che come interprete e artista. Miafu trovata senzanel suo appartamento di Cardano al Campo, in provincia di Varese, ventinove anni fa. La causa della morte fu un arresto cardiocircolatorio, ma le circostanze cheportato alla tragica scomparsa della cantante non sono mai state chiarite e negli ...