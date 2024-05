Meteo Emilia Romagna - tornano le piogge | ecco quando e dove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 12 maggio 2024) Bologna, 12 maggio 2024 – Che tempo farà settimana prossima? Dopo un weekend di inizio estate tra sole e caldo in tutta la regione (in cui si è potuto osservare anche lo spettacolo dell’aurora boreale alle nostre latitudini), torna a bussare il maltempo alle porte dell’. Maggio si conferma quindi un mese altalenante dal punto di vista del, alternando momenti di sole a pioggia e nuvole. Secondo ilrologo Ampro Roberto Nanni, “dopo giorni in cui l’alta pressione l’ha fatta da padrone con temperature gradevoli, le perturbazioni torneranno a trovarci già da domani, con le zone collinari della regione a essere più colpite, per riconfermarsi poi a metà della settimana prossima, tra martedì 14 maggio e giovedì 16 maggio. Si tratterebbe della quinta perturbazione di questo maggio, che porterà anche ...