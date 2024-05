Meteo - dopo il fine settimana con caldo è in arrivo una perturbazione

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 12 maggio 2024)con il, ma un peggioramentoè in agguato. Secondo le previsioni del CentroItaliano, al Nord a partire da domani sono inpiogge, temporali e neve sulle Alpi, in particolare tra martedì e giovedì.un miglioramento diffuso delle condizionisull'Italia nel weekend, con temperature massime attese al di sopra dei +25 C, come ha spiegato il Cmi, "un vortice depressionario si porterà a inizio della prossimatra Regno Unito e Francia, determinando un nuovo peggioramento del tempo al nord con molte nubi di passaggio e precipitazioni attese specie a ridosso dei settori alpini, prealpini e occasionalmente tra Piemonte e Lombardia”. Un vortice depressionario agirà tra il Golfo di ...