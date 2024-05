Meteo - Arriva il maltempo vero Sottocorona | cambia tutto di nuov - ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 12 maggio 2024) Il weekend è dominato dall’anticiclone che ha portato con sé sole e temperature estive. Paolorologo di La7, in tal proposito ha dichiarato: “Con le carte che mostrano le alte e le basse pressioni,c’è una zona come quella che prende l’Italia in cui ci sono poche di queste linee, le linee sono quelle sottili sono le isobare,non ce ne può essere. Ci può essere qualche piccolo incertezza ma sicuramente non c’è brutto tempo. Se ci spostiamo per esempio per avere un’idea sull’Inghilterra, sulla Scozia è pieno di queste linee e lì sicuramente c’è. Il centro dell’alta pressione è sul Mediterraneo, non sull’Africa, l’anticiclone africana in realtà non esiste, è sempre sul Mediterraneo, non è un valore altissimo, un valore appena appena decente per la ...