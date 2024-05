Mercato Milan – Kelly e Adarabioyo tramontano? Il Newcastle affonda il colpo

Conte Milan, la notizia sorprende i tifosi: avete letto - Conte milan, la notizia sorprende i tifosi: avete letto - Indiscrezione a sorpresa riguardo il possibile arrivo di Antonio Conte al milan. I tifosi rossoneri non se l'aspettavano.

Rinnovi Inter, in quattro diranno addio: i nomi - Rinnovi Inter, in quattro diranno addio: i nomi - L’Inter è concentrata a lavorare sul mercato in entrata e in uscita ... a casa la vittoria dello scudetto con cinque giornate in anticipo proprio contro il milan e perdendo solo due partite. I tifosi ...

Behrami: “Conceicao ci può stare, è uno abbastanza offensivo” - Behrami: “Conceicao ci può stare, è uno abbastanza offensivo” - Dopo la vittoria del milan col Cagliari, a 'Tutti Bravi dal Divano', programma di DAZN hanno parlato di Conceicao. Il parere di Behrami ...