Meloni | Il mantra da lasciare ai figli? Nella vita non esistono scorciatoie

Meloni a Leotta: "Noi mamme come veterane al fronte..." - Video - meloni a Leotta: "Noi mamme come veterane al fronte..." - Video - (Adnkronos) - Giorgia meloni si racconta come madre nel podcast di Diletta Leotta, 'Mamma dilettante'. E' la stessa Leotta ad annunciare lo speciale 'Festa della mamma' con un post a sorpresa sul prof ...

Harakiri finale. Le preferenze: la buona, anzi pessima, idea di Meloni - Harakiri finale. Le preferenze: la buona, anzi pessima, idea di meloni - La premier vorrebbe tornare al tempo in cui i parlamentari li sceglievano gli elettori e non le segreterie. Magnifico. Però farsi eleggere costa moltissimo. E ...