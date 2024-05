Meloni fa il pieno | il sondaggio definitivo - cosa accadrebbe se si votasse oggi

(Di domenica 12 maggio 2024) Le europee si avvicinano e Fratelli d'Italia ha deciso di ingranare la quinta. Giorgiaha messo il turbo e il suo partito viaggia spedito verso il 30%. Nell'ultimorealizzato dall'istituto Noto, il primo partito del Paese si attesta al 28.5% in crescita: la discesa in campo di Giorgia sembra aver dato gli effetti sperati, proiettando FdI verso il bottino grosso. Alle spalle del premier, il Pd è molto lontano. I dem, guidati da Elly Schlein solo in alcune circoscrizioni, si fermano al 20%. La quota minima per il Partito Democratico, che lotta ogni giorno per stare sopra la soglia psicologica del 20%. Lontano, ma non troppo, il Movimento 5 Stelle: il partito di Giuseppe Conte si ferma al 16%, quattro punti in meno dei rivali nel campo largo. Nel centrodestra, secondo Noto, il derby per la seconda posizione lo vince la Lega. Il ...

(Adnkronos) – Elezioni Europee a giugno, come valutano i cittadini la scelta della premier Giorgia Meloni e di altri leader di partiti di centrodestra e di centrosinistra di candidarsi da capilista pur dichiarando che, se eletti, non andranno a ...

Elezioni Piemonte 2024, Elly Schlein: “Qui per vincere. Europee Gli avversari non ci preoccupano” - Elezioni Piemonte 2024, Elly Schlein: “Qui per vincere. Europee Gli avversari non ci preoccupano” - Dal Salone del Libro di Torino, forte dei sondaggi che danno al suo PD la percentuale di gradimento ... che tra dieci giorni si confronterà con la Presidente del Consiglio, Giorgia meloni, in uno dei ...

Ursula a Roma ma non da Giorgia: la coppia che vuole comandare l’Ue ma deve nascondersi - Ursula a Roma ma non da Giorgia: la coppia che vuole comandare l’Ue ma deve nascondersi - Tappa di campagna elettorale in Italia per von der Leyen: in agenda solo un incontro con Tajani e Forza Italia. La presidente della Commissione Ue è in veste ...

La Spagna e il Portogallo verso le elezioni europee 2024: tra Vox e Chega, cresce l’estrema destra - La Spagna e il Portogallo verso le elezioni europee 2024: tra Vox e Chega, cresce l’estrema destra - Tra Vox in Spagna e Chega in Portogallo, l'estrema destra nella penisola iberica guarda con attenzione alle prossime elezioni europee del 6 e 9 giugno ...