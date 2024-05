Meglio prepararsi per tempo - perché presto li vedremo ovunque

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 12 maggio 2024) La Primavera fa le bizze, ma la certezza incrollabile è che,o tardi, piomberemo nella calura estiva. Le vacanze sono già qui, con tutto quello che ne consegue: stanchezza cronica e, insieme, voglia di provare nuovi must-have. Tra i primi che si affacciano per la stagione, pronti da mettere in valigia, i pantaloni di pizzo che fanno subito pensare alle vacanze. Pantaloni leopardati: 5 look per non sbagliare X ...