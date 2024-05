Meghan Markle su maternità e carriera | Quando arrivano i figli è la stessa idea di equilibrio che cambia

(Di domenica 12 maggio 2024) Principe Harry: un viaggio reale in Nigeria Il recente viaggio in Nigeria intrapreso dae dal principe Harry si è rivelato un successo clamoroso, nonostante la mancanza di qualsiasi approvazione reale ufficiale. Nella loro ritrovata indipendenza dalla Casata dei Windsor, i Sussex hanno intrapreso questo viaggio, forgiando il proprio percorso in avanti. La duchessa brilla Durante tutto il tour, tutti gli occhi erano puntati su, la radiosa duchessa, che ha affascinato senza sforzo il pubblico con la sua grazia e compostezza. Adornata con gli iconici gioielli un tempo indossati da Lady Diana,trasudava eleganza ad ogni angolo, affascinando i cuori con il suo stile senza tempo. Abbracciare ilmento Durante la loro permanenza in Nigeria, ...

Nonostante l’addio alla Royal Family, Meghan ed Harry continuano ad essere protagonisti indiscussi sulle copertine di magazine e tabloid. L’ultima avventura dei Duchi del Sussex li vede impegnati in un mini tour di 72 ore in Nigeria : un’occasione ...

In Nigeria Meghan Markle ha indossato un tropical dress con palme stampate. Ha completato il look con preziosi gioielli in oro e diamanti.Continua a leggere

Harry e Meghan in Nigeria: si conclude oggi il tour da rockstar, ecco gli ultimi impegni - Harry e meghan in Nigeria: si conclude oggi il tour da rockstar, ecco gli ultimi impegni - Si conclude oggi il tour da rockstar di Harry e meghan in Nigeria. Su invito del Capo di Stato Maggiore della Difesa, la coppia si trova nel paese africano per promuovere gli Invictus ...

«Re Carlo ha incontrato David Beckham in gran segreto dopo aver detto di non aver tempo per il figlio Harry»: l'indiscrezione - «Re Carlo ha incontrato David Beckham in gran segreto dopo aver detto di non aver tempo per il figlio Harry»: l'indiscrezione - Un altro colpo basso per il principe Harry. Il duca di Sussex si trova in Nigeria insieme alla moglie meghan markle, mentre a Londra iniziano ad uscire ...

L'offerta di Carlo a Harry: "Così ha snobbato la proposta del Re" - L'offerta di Carlo a Harry: "Così ha snobbato la proposta del Re" - Carlo III avrebbe acconsentito a lasciar soggiornare Harry in una delle residenze reali durante il suo viaggio nel Regno Unito, ma il principe avrebbe preferito rimanere in hotel ...