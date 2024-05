Meghan Markle - dal rosso al bianco | due look da sogno in Nigeria

(Di domenica 12 maggio 2024) Nonostante l’addio alla Royal Family,ed Harry continuano ad essere protagonisti indiscussi sulle copertine di magazine e tabloid. L’ultima avventura dei Duchi del Sussex li vede impegnati in un mini tour di 72 ore in: un’occasione imperdibile non solo per toccare con mano l’impegno sociale della coppia, ma anche per ammirare idell’ex attrice. Nel secondo giorno del viaggio, infatti,ha sfoggiato due outfi da, entrambi all’insegna dell’eleganza e del glamour., ilinper il ricevimento militare Dopo ilnon proprio esaltante scelto per il suo arrivo insi è prontamente riscattata nel ...

Markle: una visita reale in Nigeria Markle ha intrapreso una visita di 72 ore in Nigeria , presentandosi come un’alternativa alla tradizionale immagine della famiglia reale. Sebbene caratterizzata come una visita amichevole, gli osservatori hanno ...

Il principe Harry e sua moglie Meghan sono stati in Nigeria per sostenere la salute mentale dei giovani colpiti dai conflitti e per promuovere gli Invictus Games. Questi giochi sono stati fondati dal principe Harry per aiutare la riabilitazione dei ...

Meghan Markle criticata per i look indossati in Nigeria: inadatti all'etichetta reale - meghan Markle criticata per i look indossati in nigeria: inadatti all'etichetta reale - Harry e meghan in viaggio in nigeria: fin dalla sua prima apparizione, meghan Markle ha fatto discutere, non poco, per i look indossati ...

Meghan Markle in Nigeria, i look "simbolici" (ma inadatti all'etichetta reale): dall'abito con la schiena nuda all'outfit da 2600 euro - meghan Markle in nigeria, i look "simbolici" (ma inadatti all'etichetta reale): dall'abito con la schiena nuda all'outfit da 2600 euro - Non è un tour reale, non ufficialmente. Ma agli occhi di molti la visita amichevole di 72 ore di Harry e meghan in nigeria appare sempre di più come un tentativo della coppia ...

Meghan Markle e le prime confidenze tenere sulla figlia Lilibet - meghan Markle e le prime confidenze tenere sulla figlia Lilibet - meghan Markle, duchessa di Sussex, e il principe Harry sono volati in nigeria dove sostengono una scuola grazie alla loro Archewell Foundation ...