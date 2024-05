Medolago - 16enne si tuffa nell’Adda e muore sotto gli occhi dei genitori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 12 maggio 2024)(Bergamo), 12 maggio 2024 – Tragedia in acqua oggi nella Bergamasca. Il corpo senza vita di unè stato recuperato nel primo pomeriggio nelle acque dall’Adda, in territorio di. Secondo una prima ricostruzione il ragazzino, di origini sudamericane ma residente nel Milanese, si trovava con la famiglia nella spiaggetta, quando ha deciso di fare un bagno per rinfrescarsi ma è stato trascinato via dalla corrente, senza riuscire più a tornare a riva. I familiari lo hanno visto sparire, inghiottito dal fiume e non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, il ragazzino non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Monza e Milano con una squadra ordinaria, gli specialisti del soccorso acquatico, i sommozzatori e gli aerosoccorritori ...