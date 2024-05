Medolago - 16enne si tuffa nell’Adda e muore sotto gli occhi dei genitori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 12 maggio 2024) In una calda giornata di maggio, il desiderio di un bagno nel fiume ha spinto un, identificato come P.B., di origini sudamericane e residente a Cernusco sul Naviglio, a immergersi nelle acque dell’Adda. Purtroppo, quello che doveva essere un momento di svago si è trasformato in tragedia. Il dramma è avvenuto ieri intorno all’ora di pranzo a, in provincia di Bergamo. Il corpo senza vita del giovane è stato recuperato a una profondità di tre metri. Secondo le prime informazioni, il ragazzo era in compagnia di famiglia e amici sulla “spiaggia” di, un’area molto frequentata, soprattutto nei giorni festivi. Questa zona è già nota per incidenti simili, dove il fiume ha “inghiottito” altri bagnanti poco esperti. Approfittando della bella domenica di maggio e delle temperature quasi estive, il ragazzo ha deciso ...