Medici a lezione di complottismo | Dobbiamo lavorare sulla fiducia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 12 maggio 2024) Le scritte dei no vax che ancora deturpano il cordoglio social per una persona morta giovane e i muri dei cimiteri, a quattro anni dalla pandemia che ha dimostrato l’efficacia salvavite di una vaccinazione di massa, sono la punta dell’iceberg. Un iceberg anche misurabile, per certi aspetti: secondo un report dell’Osservatorio di Pavia il 46% degli italiani ammette di essere esposto occasionalmente a notizie false che nel 18% dei casi vengono pure condivise; secondo uno studio dell’Istituto superiore di sanità, il 40% degli italiani - quattro su dieci - possiede un’inadeguata competenza sanitaria. Il combinato disposto è sotto gli occhi di tutti e ieri è stato sotto la lente di un corso d’aggiornamento - “Fake news einna“ - organizzato all’università Statale dall’Ordine deidi Milano. La categoria subisce ...