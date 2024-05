Match-point Champions Juve senza Chiesa e Yildiz E c’è una chance per Djalò

(Di domenica 12 maggio 2024) "La partita più importante è sempre quella più vicina". Max Allegri declama un vecchio adagio del mondo calcistico e mette nel mirino il secondodella stagione. Una sfida da non steccare quella di stasera alle 18 (Allianz Stadium, diretta su ) contro la Salernitana, un po’ perché si gioca contro una squadra dal destino tristemente indirizzato verso la B, un po’ perché la coppa dalle grandi orecchie è diventata l’obiettivo principe della stagione bianconera. Se ladella settimana scorsa contro la Roma era quella di staccare un pass di diritto per la– poi fallito con l’1-1 visto lo scontro diretto –, questa volta la truppa di Max dovrà vincere per centrare l’obiettivo oppure fare almeno lo stesso risultato della Lupa. Solo dopo, prosegue il tecnico, viene la finale ...

di Massim o Vitali Bruno Capra , sessant’anni dopo la monetina di Barcellona c’è un Bologna che può riaffacciarsi nella più nobile delle competizioni europee. "La Champions , sì. Sono sincero: non mi aspettavo una stagione come questa, a ...

Pioli dopo Milan-Cagliari: "Spero che l'ambiente ritrovi entusiasmo" - Pioli dopo Milan-Cagliari: "Spero che l'ambiente ritrovi entusiasmo" - L'allenatore rossonero ha parlato a Sky Sport dopo il pokerissimo sul Cagliari: "Vittoria importante dopo un periodo difficile - ha detto -. Dovevo fare qualcosa e ho fatto quelle scelte di formazione ...

Motta: “Champions Mi godo il momento. Rinnovo A tempo debito saprete” - Motta: “champions Mi godo il momento. Rinnovo A tempo debito saprete” - "Quanto ai giocatori hanno fanno un lavoro enorme, incredibile e li ringrazio a nome di tutti i nostri tifosi", dichiara Motta ...