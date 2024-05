Mascalucia - auto come ‘ariete’ | furto con ‘spaccata’ a centro scommesse sventato dai carabinieri

(Di domenica 12 maggio 2024) Colpo non riuscito a, dove il potenziamento dei servizi in campo, finalizzati al contrasto all’illegalità diffusa e quindi, all’aumento della sicurezza reale e percepita, ha permesso aidel Nucleo Radiomobile di Gravina di Catania di sventare l’assalto da parte di alcuni malviventi, ai danni di undel posto. In particolare alle 3:00 circa del mattino, una pattuglia della Radiomobile, già impegnata in un mirato servizio antirapina, è intervenuta neldi, in seguito alla segnalazione di un passante e di alcuni abitanti del luogo che avevano, diligentemente, chiamato le forze dell’Ordine informandoli che vi erano alcuni soggetti incappucciati che stavano, mediante un’di grossa cilindrata, cercando di ...

Utilizzano un’auto come “ariete”: furto con “spaccata” sventato dai Carabinieri - Utilizzano un’auto come “ariete”: furto con “spaccata” sventato dai carabinieri - Colpo non riuscito a mascalucia, dove il potenziamento dei servizi in campo, finalizzati al contrasto all’illegalità diffusa e quindi, all’aumento della sicurezza reale e percepita, ha permesso ai Car ...

Tentano furto con spaccata in un centro scommesse, ma fuggono ad arrivo carabinieri - Tentano furto con spaccata in un centro scommesse, ma fuggono ad arrivo carabinieri - Colpo non riuscito a mascalucia, in provincia di Catania, dove i carabinieri di Gravina di Catania hanno sventato l’assalto da parte di alcuni malviventi, ai danni di un centro scommesse del posto. La ...

Lotta alla guida in stato di ebrezza, denunciato un uomo - Lotta alla guida in stato di ebrezza, denunciato un uomo - Tra gli utenti della strada controllati, i carabinieri hanno fermato un 53enne di San Giovanni La Punta, alla guida di un’Audi Q4, che ha sin da subito attirato l’attenzione dei militari per la ...