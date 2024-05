Marito violento finisce nei guai

(Di domenica 12 maggio 2024) Le continue scenate di gelosia erano diventate insopportabili e nonostante le richieste sempre più accorate rivolte al compagno, sperando nel suo cambiamento di atteggiamento e stile di vita qualche sera fa la situazione è nuovamente degenerata. Dalla discussione si è passati alle offese per poi ripetere il solito avvilente copione delle percosse. Questa volta volta però la giovane donna residente a Sarzana ha trovato la forza e il coraggio di dire basta e denunciare il suo compagno-aggressore chiamando in soccorso la polizia. L’altra sera la giovane dopo le percosse ricevute ha digitato il numero unico di emergenza 112 chiedendo l’intervento della polizia di Stato spiegando le ragioni della disperata chiamata. Gli agenti del commissariato di Sarzana coordinati nella delicata operazione dalla dirigente, il vicequestore Annamaria Ciccariello si sono presentati all’abitazione della ...

Una lunga vita di soprusi e violenze in casa, e alla fine, una signora Novantenne , ha trovato il coraggio di denuncia re il marito , suo coetaneo: "Aiutatemi , mi picchia da 50 anni». Una vicenda che, dopo l'ultimo ricovero dell’anziana, per un trauma ...

